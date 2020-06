Todos los detalles de la cuarta temporada de 'El cuento de la criada'

Los fans de 'El cuento de la criada' pueden empezar a tomar nota de todas la novedades de esta serie protagonizado por Elisabeth Moss. Una serie diferente y transgresora que tiene pendiente el estreno de su cuarta temporada en HBO.

La primera de las noticias no es muy buena ya que su estreno se ha retrasado hasta 2021. La segunda, no es tan mala porque desde el miércoles 24 de junio puedes disfrutar del primer teaser tráiler de esta nueva temporada que, una vez más, seguro que no deja indiferente a nadie.

En estas primeras imágenes de los capítulos que están por llegar de 'El cuento de la criada' podemos ver a Elisabeth Moss como June/Offred y a Offjoseph, liderando el intento de liberación de las mujeres y niños de Gilead.

El vídeo comienza con una imagen de la protagonista tumbada mirando al cielo y diciendo: "No puedo descansar, mi hija se merece algo mejor, todas nos merecemos algo mejor". Mientras dice estas palabras se intercalan imágenes de June/Offred abrazando a su hija antes de Gilead y después en esta ciudad en la nieve.

Elisabeth Moss o, mejor dicho, el personaje que interpreta lo tiene claro: "Los cambios nunca son sencillos. Esta guerra no se va a ganar sola".

En el teaser tráiler también aparece uno de los aliados de Offred, el Comandante Lawrence, quien después de ayudarle a dejar libres a un montón de niños y mujeres le dice: "Todos estos niños, son el legado de June".

(Atención, spoilers)

La tercera temporada acaba con Offred y un grupo de martas reunidas quienes se han encargado de mandar a una docena de niños y mujeres a Canadá, donde está también el gobierno de Estados Unidos exiliado.

Este teaser empieza con Elisabeth Moss herida por los guardias tras haber recibido un tiro por haber dejado libres a todas esas personas de Gilead. Es un sacrificio que la protagonista hace por ayudar a las demás.

Un sacrificio más de los tantos que lleva hechos desde el inicio de la serie. Porque si estás al día en 'El cuento de la criada', bien sabes que June/Offred podría ser ya una mujer libre en Canadá, pero decidió quedarse para ayudar a todas las mujeres y niños que están cautivos en la fría ciudad de Gilead.

Ahora cuando veas este pequeño anticipo de la serie seguro que vas a tener ganas de más. A ver si pronto nos dan más aperitivos de esta serie inspirada en la novela distópica de Margaret Atwood y que lleva tres temporadas enganchando al máximo a sus seguidores.