Cómo el Calendario Pirelli pasó de ser el calendario de los talleres mecánicos a lección de empoderamiento femenino

Cuando se acerca fin de año, hay una fecha que siempre está marcada en el calendario -y nunca mejor dicho-: la presentación del almanaque más icónico de todos, el Calendario Pirelli. Todo empezó en 1964, con las fotos que Robert Freeman tomó en Mallorca a Jane Lumb, Sonny Freeman Drane y Marisa Forsyth. En aquel momento la firma de neumáticos no lo sabía, pero estaba haciendo historia. Lo que en principio arrancó siendo un calendario con fotos de mujeres en actitud sensual que adornaba las paredes de los talleres de coches y las cabinas de los camineros ha pasado a ser una obre de arte formada por fotografías realizadas por figuras tan conocidas como Brian Duffy (1973), Mario Testino (2001), Annie Liebovitz (2000 y 2016), por mencionar algunos nombres.

Desde aquel momento, con solo dos parones, uno desde 1975 a 1983, por la crisis del petróleo, y otro en 2021, como consecuencia de la pandemia, año tras año es todo un acontecimiento el lanzamiento del Calendario Pirelli. 'Cartas de amor a la musa' es el título del Calendario Pirelli 2023, realizado por Emma Summerton que ha dedicado la 49ª edición de The Cal™ a sus musas, es decir, a las numerosas mujeres que, en su búsqueda de inspiración, la han guiado en su camino y en sus decisiones como artista y como persona.

Marco Tronchetti Provera, CEO de Pirelli, considera a The Cal, como también se conoce a este almanaque, como una parte más de la marca Pirelli, una forma de "interacción entre la cultura y la industria, de hacer arte", cuenta a Stilo.es. Pero sobre todo, como recalca Tronchetti, el calendario es el reflejo de "la mirada hacia donde va la sociedad".

Una reivindicación femenina y feminista

Cinco mujeres a lo largo de la historia han brindado tu talento a Pirelli y, aunque desde la casa tienen claro que no eligen a los artistas por su sexo, atrás quedaron aquellas fotos que decoraban los talleres mecánicos. Emma Summerton es la quinta mujer que firma el Calendario, después de Sarah Moon en 1972, Joyce Tenenson en 1989, Inez Van Lamsveerde (del dúo Inez y Vinoodh) en 2007 y Annie Leibovitz en 2000 y 2016. La fotógrafa australiana tenía una idea que no era otra que un rendir homenaje a estas mujeres extraordinarias que la han inspirado para crear un mundo en el que representarlas. "Son fotos sensuales, pero no sexualizadas", como aclara la modelo Guinevere van Seenus, que se mete en la papel de la musa fotógrafa.

Cada una de las modelos tiene afinidades con la musa a la que representa. Ashley Graham, modelo curvy y activista del movimiento 'body possitive', representa a la activista. "La belleza es ser tú misma y tener confianza en una misma", recalca la modelo que se ha hecho mundialmente famosa por desfilar para las grandes firmas, protagonizar varios números de Sport Illustrated y enviar mensajes de empoderamiento femenino en redes sociales y cada una de sus apariciones públicas.

"Mostrar imágenes de mi cuerpo sin retocar ha hecho que las mujeres se sientan más seguras", nos ha contado. Ashley no ha tenido nunca reparos en mostrar sus estrías, su cuerpo durante el embarazo o cómo era su cuerpo tras dar a luz. Porque, como ella dice, "ser madre de de lo que más orgullosa estoy en esta vida", a la vez que lanzar un potente mensaje: "siéntete bien contigo misma siempre".

Curiosamente uno de los lemas que también se aplica cada día Preciuos Lee, otra de las protagonistas del calendario. Curvy y afroamericana, Precious también ha hecho historia no solo en el calendario: fue la primera modelo plus size negra que apareció en Vogue USA y la primera modelo curvy afroamericana que el equipo de Amancio Ortega escogió para protagonizar una campaña de Zara. Eso sí, Preciuos es consciente del poder que tiene Pirelli. "El Calendario Pirelli es una plataforma buenísima como modelo".