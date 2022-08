El vestido de DIOSA 'cut out' de Ashley Graham tiene una versión en H&M que favorece a las chicas curvy

Si hay un tipo de vestido que reina este 2022 es el vestido 'cut out', que está, literalmente, por todos lados. No hay alfombra roja en la que no esté presente esta tendencia, ni influencer en Instagram que no haya lucido en las últimas semanas un look con un vestido de estas características. La reina Letizia, Vicky Martín Berrocal y ahora Ashley Graham han demostrado que los vestidos 'cut out' son perfectos para cualquier figura, pero, ojo, que la modelo Ashley Graham ha sido quien ha demostrado que en negro un vestido 'cut out' es la opción perfecta para un look de noche. Y precisamente por eso nos hemos ido hasta H&M para buscar una opción que siente como un guante a las chicas con curvas como la modelo.

Ashley Graham acudió a los Premios MTV VMAs 2022, que se celebraron en Nueva Jersey, enfundada en un espectacular vestido negro de diosa que se ceñía a su cuerpo como si se tratara de una segunda piel. D e Houghton by Katharine Polk, se trata de una versión personalizada del vestido 'cut out' Freya, con escote halter y detalles de cristal que combinó con sandalias Paris Texas y joyas de Lorraine Schwartz.