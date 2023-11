¿Qué dicen los astros sobre ti este mes de noviembre?

"En octubre sentimos fuertes tensiones energéticas entre eclipses, tensiones que nos empujaban a soltar, a veces con dificultad, lo que ya estaba caducado en nuestra vida. Sin embargo ‘keep calm’ que llega noviembre, un mes que nos dará tregua y un sabor dulce, el de recoger lo que hayamos sembrado durante las semanas y meses anteriores. Y mientras lees esto puede que pienses, ¿qué he estado sembrando? No hace falta que encuentres respuestas a esta pregunta, 2023 es el año de nuestra transformación, quieras o no", explica Ana Lorente.