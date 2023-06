Los planes de futuro de Rosalía después de petarlo en el Primavera Sound que NI IMAGINAS

¡Ya tiene un arsenal de notas con ideas musicales esperando su momento! Pero no solo eso, también nos ha confesado que necesita un merecido descanso. ¡Y quién no lo necesita! Quiere tomarse un tiempo para leer, ver películas y relajarse. ¡Pero no os preocupéis, porque las ganas de volver al estudio están más que presentes! "Y ¡Tomarme un descanso! ¡Hombre, tú dirás! Me quedan unas semanas, y me gustaría tener un momento para poder leer, para poder ver películas, para poder tomármelo con más calma. Pero tengo ganas de volver al estudio. Tengo muchas ideas ya, siempre voy teniendo ideas y las voy guardando en unas notitas y tengo ganas ya de sacarlas”, apostilla.