Zara lanza la colección ropa interior que querrás lucir a toda costa

A Zara nada se le resiste. La firma insignia de Inditex lo tiene todo: controlan a la perfección la reposición de prendas, tienen cubiertas todas las líneas (sport, homewear, mum, beachwear, eco y beauty, además de controlar colección de hombre, mujer y niños. Solo sus trabajadores saben el Imperio que han creado adaptándose a las necesidades de sus clientes. Ahora, en pleno confinamiento, nace el nicho que de momento no habían explotado: el de la moda interior.

Aunque Oysho es la firma del grupo Inditex orientada en exclusiva, hasta el momento, a la venta de ropa íntima, Amancio Ortega ha decidido que es tiempo de reiventarse. La moda se ha adaptado a las circunstancias apostando por colecciones femeninas y sofisticadas para estar en casa y Zara no quería ser menos. Porque no salir a la calle, no implica no arreglarte y eso los estilistas del gigante Inditex lo tienen muy claro.

Siempre es sexy dejar lucir un bralette bajo una camiseta holgada de seda con tirantes. Por eso, Zara (siguiendo la línea de grandes firmas como Dior o Chloé) ha creado una pequeña línea lencera compuesta por tres conjuntos de sujetador y braguitas en gris perla, rosa y mostaza empolvados. Las tallas son desde la S hasta la L y el precio 25,95 euros cada pieza. Todo un éxito porque se están agotando en tiempo récord, ¡corre a comprarlos si te han gustado!