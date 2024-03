Vuelve a nuestras vidas la blazer corta que luciremos con jeans esta primavera

También conocidas como americanas ‘cropped’, las blazer cortas protagonizan los looks más primaverales y que estamos descubriendo en el 'street style'. Estamos hablando de una chaqueta que no sobrepasa la línea de las caderas y en muchos casos termina en la cintura, lo que hace que cuente con fans pero también con detractoras que no la terminan de aceptarla. Una prenda, por tanto, que es incapaz de dejar indiferente pero cuyas opciones de que sobreviva bien al paso del tiempo son indiscutibles.