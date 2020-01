Invitada de bodas: Estos vestidos de invitada son para ti

Las rebajas es la época más esperada para las 'fashionistas' y la de las bodas la más temida, porque a ninguna nos gusta repetir 'look'. Por ello, hemos llegado a la conclusión en la redacción de Stilo, que lo mejor es fusionar esta dos épocas. Es decir, estamos seguras de que en las rebajas podemos encontrar ese vestido que nos hará convertirnos en la invitada más envidiada. Las cosas ya no son como antes, no vamos a las bodas con vestidos que se quedarán en el armario y nunca más vuelven a salir, porque si tenemos más de cuatro en un año hay que ser práctica. ¿Lo mejor? Hacerte con esos vestidos de invitada que tienen algo especial, pero que combinados con unos buenos accesorios se convierten en espectaculares. ¿Lo bueno? Que después podrás darles una segunda vida, para ir a la oficina o una cena.

Para acertar con estos vestidos de invitada con tanta antelación, te aconsejamos que apuestes por tonos lisos geniales para una boda urbana, por estampados de flores que siempre son muy recurridos para alguna que se celebre en una finca y por las lentejuelas para cuando quieras dejar a todo el mundo con la boca abierta.

Cortos

Apuesta por los monocolor, el rojo es una buena opción si todavía no tienes el color de piel a punto. Además, si quieres que sea algo más diferente los de corte palabra de honor son buenos aliados. En este estilo puedes añadir sin problema las lentejuelas, ya que son adecuadas para el día en tonos no muy oscuros.

Los de estampados de flores y el encaje, son una buena opción. Aquí suma un bolso de mano, unos zapatos de puntera afilada, una pamela e incluso unas gafas de sol.

Largos

En estos diseños entra en juego los tejidos sedosos y las lentejuelas en multitud de colores. Ambas opciones son geniales para ir tanto a una boda de día como de noche. En cuanto a los vestidos de seda, no te hagas con uno de corte lencero sin más, escoge el que tenga algún detalle diferente como por ejemplo una lazada. Con los 'paillettes' apuesta por diseños de corte 'skinny' mezclando diferentes colores.

Estamos seguras de que en esta selección encontrarás ese vestido que tienes en mente, encima por mucho menos. ¡Con las rebajas todo son ventajas!