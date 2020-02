Los vestidos icónicos de la historia de los premios Oscar

Ya están aquí los premios más mediáticos del planeta: los Oscar. La alfombra roja más glamourosa, con permiso de la del MET de Nueva York el día de su archifamosa gala benéfica anual.

91 ediciones de historia son muchos años, muchos homenajes, muchos triunfadores, más perdedores y muchos discursos también, seguramente demasiado largos la mayoría. Pero sobre todo, mucho esmoquin y más vestidos.

Espectaculares la mayoría, incluso los menos acertados. Ya no podemos decir que todos son de Alta Costura porque en 2013 Helen Hunt se plantó un diseño de H&M pero, desde luego, casi todos sí son piezas de lujo. Quién sabe, lo mismo algún día las celebrities se presentan de Zara o Mango ahora que el low cost ‘made in Spain’ está rompiendo barreras. La marca sueca ya abrió esa puerta de la mano de la actriz norteamericana, ahora solo queda esperar que alguna artista se anime con nuestras marcas.

En estas líneas queremos homenajear al pasado de la alfombra roja más aspiracional, a la que cualquier evento del mundo querría imitar. Pero, como ya dijimos en el tema que le dedicamos a los momentazos de los premios en los últimos 20 años, 91 años dan para tanto que sería imposible hacer una selección de los mejores vestidos. El debate sería eterno y probablemente no llegaríamos nunca a un consenso.

En cambio, aprovechando que se cumple este año la primera quinta parte del siglo, es un momento ideal para destacar los que más nos han enamorado en estas primeras dos décadas del siglo XXI de entre las ganadoras de diferentes galardones.

Es una lista subjetiva, por supuesto, pero también es abierta: no quiere decir que no haya más que merezcan estar, pero sería injusto que los que hemos elegido no ocuparan plaza en el top 10.