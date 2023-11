El vestido de terciopelo de H&M que vas a querer llevar todas las Navidades

Una de sus grandes ventajas es su versatilidad. Puede combinarse con una chaqueta de cuero para un look más rebelde, o con un abrigo largo para una elegancia más clásica. Para llevar un vestido de terciopelo con éxito, la clave está en el equilibrio. De ahí la necesidad de apostar por accesorios minimalistas como complemento perfecto para no sobrecargar el look. ¿Ejemplos? Desde un par de pendientes de perlas o un bolso tipo clutch pueden ser más que suficientes. En cuanto al calzado, tanto botines como zapatos de tacón alto estilizan y realzan la figura.