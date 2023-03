El vestido de rebajas que Amelia Bono 'dice' que es perfecto para llevar con botas 'cowboy' en primavera

En uno de sus últimos looks de Instagram, ha lucido una blusa de un vestido de cuadros vichy, uno de los estampados más bonitos. Hoy lo asociamos con looks que casi rozan lo infantil, pero se hizo famoso allá por 1959 cuando la actriz Brigitte Bardot, en su boda con Jacques Charrier, escogió un vestido de novia con este estampado. Fue un íntimo amigo, el diseñador Jacques Esterel, quien le animó a romper con la tradición nupcial y apostar por un vestido de corte New Look de Dior con estampado de cuadros Vichy en rosa y blanco y detalles de encaje blanco.