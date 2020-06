Dime qué te pones hoy y te diré: este es tu sombrero

Es uno de los accesorios con más presencia en la moda, pero no hay muchas personas que se atrevan a llevar sombreros. ¿Las razones? Desde un "no me quedan bien" hasta el típico "no sé con qué ponérmelo". Con estos consejos básicos queremos desterrar esos recelos, y extender su uso, por el bien de tus looks.

En esta época del año nos vamos a decantar por los de paja, perfectos aliados para protegerte del sol sin que te den más calor.

Según tu cara y tu peinado

No vamos a decirte que son cosas de tu imaginación... puede ser que te favorezca más un tipo que otro dependiendo de la forma de óvalo facial o cómo lleves el pelo, entre algunos de los factores.

Si tienes los rasgos muy marcados o eres de rostro cuadrado, te irán mejor las líneas suaves, como una gorra redonda, y las alas medias. Evita los de ala ancha.

En cambio son esos los recomendados para las que tienen la forma de la cara alargada.

Las caras muy redondas se verán más favorecidas son sombreros bien estructurados, por ejemplo un borsalino, así como las que tienen la frente ancha, que deben huir de sombreros con la copa muy alta, y equilibrar sus rasgos con alas ladeadas.

Para las que tienen la suerte de tener el rostro ovalado ¡todos son bienvenidos!

Pensando en el pelo, las trenzas y las coletas bajas (o moñetes) son grandes compañeras de este complemento, ¡y lo que nos gusta algún mechón ondulado asomando!

Acierta con el resto del outfit

Que van bien con todo, es una realidad. Ahora que ya sabes cuál te sienta mejor, conjúntalo magistralmente con el resto de tu estilismo.

Un vestido vaporoso estampado, camiseta básica y shorts... los looks más relajados irán perfectos con un borsalino o una pamela, dos de los imprescindibles para Sara Carbonero.

En cambio los 'pork pie', del estilo al que Mery Turiel ha sacado a pasear estos días, destacarán más con un look formal, como el de ala ancha elegido por Alexandra Pereira para una cita importante, que bien podrías sustituir por un canotier de rafia.

Estos últimos te servirán para darle un toque más sofisticado al conjunto que hayas elegido para salir, pero las influencers de nuestro país nos demuestran que con cualquiera sumarás personalidad y te hará destacar.