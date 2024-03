Las sandalias más bonitas y originales que llevaremos el próximo verano

Este año los diseñadores han apostado por la comodidad sin dejar de lado la elegancia y la originalidad. Estamos hablando de sandalias de diferentes diseños y estilos. Desde las sandalias joyas, que aportan un plus de elegancia a cualquier look, desde un vestido de satén a unos simples vaqueros, las sandalias de tiras, para llevar de la mañana a la noche o las famosas cangrejeras que nos recuerdan a nuestra infancia. No nos olvidamos de las sandalias más cómodas, esas con correas ajustables y suelas acolchadas que inundan el street style cada verano y las maxiplataformas, para ocasiones contadas pero igual de tendencia. Para todas ellas hay un hueco en esta selección que hemos hecho para ti.