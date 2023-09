¿Buscas un look atrevido y pura tendencia? Ponte un solo pendiente y ¡lista para triunfar!

Habría que remontarse a los años 80, cuando personalidades del mundo del rock y del pop optaron por lucir un solo pendiente como signo de rebeldía. Sin embargo, hoy este accesorio ha dejado atrás ese estigma y se ha convertido en una joya que celebra la individualidad y la ruptura de las normas convencionales. Los pendientes suponen un toque fundamental en nuestro look, aunque muchas veces no les dedicamos la atención que merecen. No es lo mismo tener el rostro alargado que redondo, ni el pelo largo o corto. Tampoco es igual si vas a dar un vuelta con tus amigas o tienes una boda.