Olivia Palermo triunfa con su último look 'mix and match' en Nueva York

Olivia Palermo ha vuelto a demostrar que es una de las reinas del 'street style' y que sus looks nos sirven de inspiración diaria. En esta ocasión se ha marcado un 'mix and match' de lo más triunfador.

La 'it girl' ha escogido un look rompedor, a la par que innovador para ir a hacerse la pedicura en Nueva York. Olivia Palermo para la ocasión ha elegido tres prendas muy diferentes pero que han hecho un atuendo perfecto.

Olivia Palermo ha elegido una blusa blanca de tirantes, una falda beige con rayas que forman grandes cuadros en azul marino y como remate ha utilizado como sobrecamisa, una camisa masculina de rayas blancas y azules.

La influencer parece que ha cogido una camisa del armario de su marido Johannes Huebl y le ha dado un toque diferente y de lo más femenino. Olivia Palermo se ha puesto esta prenda masculina a modo de sobrecamisa, pero llevándola como caída por los brazos.

Le ha dado un toque muy distinto a esta prenda y lo ha combinado a la perfección con una falda de cuadros, es verdad que son grandes, pero es una apuesta 'mix and match' arriesgada y triunfadora.

En cuanto a los complementos, Olivia Palermo lleva un bolso Birkin de Hermès de tela en color beige y en la mano unas mules con estampado de flores, una mascarilla KN95 y gafas de sol con montura en color beige.

Como venía de hacerse la pedicura, Olivia Palermo lucía en los pies unas chanclas en color dorado rematando un look perfecto para los días de verano que no sean muy calurosos o tengas que ir a un sitio con el aire acondicionado muy fuerte.

¿Qué te parece este 'mix and match' de Olivia Palermo? La 'it girl' ha vuelto a dejar claro que desborda estilo por cada uno de sus poros. No siempre es fácil y acertar con una combinación de estampados de cuadros y rayas.