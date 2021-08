El conjunto más hippie de Pull&Bear lo tiene María Pombo (y es exclusivo)

María Pombo y Pablo Castellano están disfrutando de su primer verano como papás y se lo están pasando de maravilla. Tras haber viajado recientemente hasta Ibiza, ahora le ha tocado el turno a Cantabria, lugar en el que la pareja pasa todos los veranos tras su escapada a la isla blanca.

Con las agradables temperaturas del Norte de España en esta época estival, María Pombo ha dejado los 'shorts' y los 'tops' a un lado para apuntarse a una tendencia mucho más hippie y 'calentita' para disfrutar del verano cántabro con todo el estilo del mundo. Sin embargo, si Carrie Bradshaw en 'Just like that' se ha apuntado ya a la moda 'low cost', María Pombo no iba a ser menos.

La joven ha escogido un dos piezas de 'Pull & Bear' que consta de una preciosa túnica estampada con botones delanteros en contraste, de manga larga y en viscosa a la venta exclusiva online.

Una túnica que va acompañada de un pantalón fluido recto estampado con cenefas 'all over', cintura con goma en la parte trasera y en viscosa.

Un dos piezas que también está disponible en color blanco hielo, rosa y negro.

¿Cómo combinarlo?

La verdadera clave de este dos piezas está en los accesorios. Los collares largos y cortos unidos son una buenísima opción si lo que quieres es rematar ese toque hippie chic bohemio que tanto le gusta también a Sara Carbonero. Lo que puedes hacer es mezclar dos cortos y uno largo. También puedes hacer como la periodista que recientemente unió dos cortos.

El collar CIAM turquesa cuenta con cuentas de cristal y 2 bolitas bañadas en oro y un colgante en forma de roca. Además, tiene circonita, latón y un acabado de oro de 18k.

El collar CIAM coral cuenta con cuentas de cristal y el símbolo de la mujer bañado en oro. Además, tiene circonita, latón y un acabado de oro de 18k.

En el caso de María Pombo podemos ver cómo ella ha decidido unir varios collares largos con otros tantos cortos. En cuanto al calzado, unas sandalias planas son la mejor opción para dar toda la fluidez a este diseño. Un tacón alto sería más recomendable si vas a lucir este dos piezas de noche o si te decantas por su diseño en color negro.