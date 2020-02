Kendall Jenner y su total look verde flúor

Tras unos meses lejos de la pasarela, Kendall Jenner ha vuelto a desfilar en Londres para marcas como Burberry durante la Fashion Week de la capital inglesa. La modelo ha aprovechado su presencia en la ciudad para asistir a una de las fiestas organizadas después de los Brit Awards, los Grammy de la música británica.

Que Kendall Jenner haya estado en una fiesta en Londres no es noticioso, pero lo que sí ha llamado la atención es el look que ha elegido la hija de Kris Jenner para asistir a dicho evento. La joven se ha enfundado en un look verde fosforito.

Desde luego el atuendo elegido por Kendall Jenner no era para pasar desapercibida. La modelo se ha decantado por un color de lo más llamativo y solo apto para las más atrevidas, ya que quieras o no, con ese tono te ibas a convertir en el objeto de todas las miradas.

La joven eligió un total look en verde fosforito, compuesto por un dos piezas. Un pantalón recto sin bolsillos y una camiseta del mismo color y tejido. Los zapatos que se puso Kendall Jenner podrían ser de la mismísima Cenicienta, ya que son de plástico transparente (como si fuera cristal) y una joya en la parte delantera de estos salones tan de cuento.

Una vez más, Kendall Jenner escogió un pequeño bolso de asa corta en color plateado.

En cuanto al maquillaje, la modelo llevaba sombras de ojos en tonos marrones, muy discretos y un poco de gloss en los labios.

La fiesta post Brit Awards

El martes 18 de febrero se entregaron los Brit Awards, los premios musicales más importantes del Reino Unido. Tras la gala, Sony organizó una fiesta en el hotel Standard de Londres y hasta allí fue Kendall Jenner, quien no acudió sola.

La modelo fue acompañada de su gran amiga Bella Hadid, junto a la que también coincidió en las pasarelas de la recién finalizada London Fashion Week.