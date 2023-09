Esta original falda plateada de estilo retro es la tendencia del próximo otoño

No hace falta que llegue Navidad para ponerle un poco de brillo a nuestros looks. Una de las últimas tendencia para la proxima temporada otoño invierno 2023 son las faldas en diferentes formatos, largas, midi o mini, pero con un denominador común: cubiertas de lentejuelas o brillos. Así lo ha sentenciado la pasarela y también las que más saben de moda, ya que hablamos de una tendencia que no solo aboga por el brillo, sino que le suma muchos más elementos, como esa presencia de colores muy llamativos que la vuelve imprescindible. No solo hablamos del rosa, el naranja o el verde pistacho, sino también de otros tonos metalizados o bordados de lentejuelas degradadas.