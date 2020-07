Descubre la colección de baño de Lefties que aumentará tus ganas de ir a la playa

El verano ya está aquí y con él llegan las esperadas vacaciones para muchos. Unos días de descanso, que este año más que nunca, vamos a coger con más ganas.

Las emociones tan fuertes vividas este año han puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación a unos niveles insospechados hasta ahora. Así que las ganas de descansar y desconectar están ahí en el pensamiento de todos.

Por si fueran pocas ya la ganas de playa que debes tener porque sí, cuando descubras la colección de baño de Lefties para esta temporada van a aumentar ipso facto.

Ya no solo te va a gustar por los colores y estampados, si no, que sus precios te van a cautivar. Antes de las rebajas ninguna de las prendas de la colección superaban los 16 euros y ahora con los descuentos, los precios son más atractivos aún.

Los bañadores de tirante fino y diferentes cortes y estampados costaban todos 15,99 euros y con las rebajas de hasta el 75% en muchas de las prendas de la colección primavera verano de Lefties, se quedan a 3,99 euros. ¡Irresistible!

Los tops de los bikinis de esta colección los puedes encontrar en forma de bandeau o forma triangular y todos tienen unos estampados que son plena tendencia, como son las florecitas, las rayas, los cuadros vichy, las rayas marineras y los elementos tropicales.

Toda la colección de baño de Lefties está dividida en dos The Beach House y The Beach. En la primera podrás encontrar una clara inspiración marinera que se percibe en sus colores y estampados. El rojo intenso y el azul marino destacan en una colección en la que el estampado de raya marinera y los lunares cobran especial protagonismo. La colección completa su propuesta con una selección de camisas y otras prendas fluidas que configuran looks ideales para vestir en cualquier club o playa durante estas vacaciones.

Por otro lado en la colección The Beach nos traslada a un atardecer en la playa que sirve como marco perfecto para introducir una colección depurada en la que destacan los estampados tropicales, donde la flor de hibisco convive con tonos sobrios como el kaki o el atemporal negro.