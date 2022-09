Te contamos todos los detalles del primer look de la reina Letizia en Nueva York

Tras acudir a los actos por la muerte de Isabel II en Reino Unido, la reina Letizia ha continuado con su agenda de compromisos y, tal y como estaba previsto, ha volado a Nueva York. La mañana del martes, 20, en el INNSIDE by Melià New York Nomad, la reina acudió a una reunión con expertos de UNICEF en Salud Mental. Posteriormente, mantuvo un encuentro con líderes juveniles involucrados en iniciativas de Salud Mental, que se celebraron en el marco de la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre del Secretario General para la Transformación de la Educación.

Para esta ocasión, la reina Letizia repitió un vestido de corte evassé, un patrón muy favorecedor y uno de sus favoritos, de color blanco con unas flores. Firmado por Carolina Herrera, lo combinó con un bolso de Magrit y unos salones también en azul bebé, el color del bolso y los bordados del vestido. Remató el conjunto con los pendientes de oro blanco, diamantes y aguamarinas (sin la aguamarina en forma de lágrima) de Bulgari.

El funeral de Isabel II

Tal y como estaba previsto, los reyes Felipe y Letizia han acudido al funeral de estado de Isabel II este lunes 19 de septiembre en la Abadía de Westminster, Los reyes, que viajaron a Londres el domingo, día 18, acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, visitaron primero la capilla ardiente de la Reina Isabel II, instalada en el Palacio de Westminster y este lunes han continuado con el resto de actos organizados por la muerte de Isabel II, que falleció el pasado 8 de septiembre.

De luto riguroso, tal y como marcaba el protocolo, la reina Letizia ha llegado a la Abadía de Westminster. Lució un sencillo pero elegante vestido negro, de manga larga con botones en los hombros, creado para ella por la firma Carolina Herrera, un conjunto que ha rematado por unos zapatos negros de Manolo Blahnik y un tocado de la firma española Cherubina.

Aunque en sus primeros compromisos en los que debía ir 'tocada' apostó por los conocidos sombrereros Pablo y Mayaya, los últimos tocados los firmaba Ana, el alma máter de Cherubina. Y no ha sido fruto de la casualidad porque la reina Letizia no da puntada sin hilo. “La pasión que siento por la perfección y por el aprendizaje, me llevó a Londres a formarme en la prestigiosa London College of Fashion”, contó la diseñadora en su web. Ana se formó en Inglaterra e incluso sus diseños han paseado por Ascot.

La reina letizia ha escogido el tocado Elisabeth. Tipo casquete, moldeado a mano sobre busto, forrado y confeccionado en tejido de bouclé con gran lazada entretelada decorativa en su parte posterior y velo fruncido envolvente antiguo, tiene un precio de 250 €.