La reina Letizia se apunta a la moda de los pantalones vaqueros anchos

Si por algo destaca la reina Letizia es porque siempre va acertadamente vestida en todos los eventos, razón que la la llevado a ocupar las listas de las mujeres mejor vestidas del mundo. Durante el funeral de Isabel II fue aplaudida por la prensa especializada al escoger un sobrio vestido negro de Carolina Herrera y un tocado de Cherubina y para la vuelta a Madrid, aunque no estaba previsto una aparición pública, los fans que se agolpaban en la casa del embajador de España en Londres la vieron salir vestida con unos pantalones vaqueros y una chaqueta de tweed.

Sin apenas maquillaje, la reina Letizia mostró su versión más natural y cercana. Saludó a quienes allí vitoreaban su nombre y dio, una vez más, una lección de estilo. La reina se decantó por unos pantalones vaqueros anchos y efecto vientre plano, ya que lució un modelo 'wide leg' que son ideales para estilizar la figura.

El funeral de Isabel II

Tal y como estaba previsto, los reyes Felipe y Letizia han acudido al funeral de estado de Isabel II este lunes 19 de septiembre en la Abadía de Westminster, Los reyes, que viajaron a Londres el domingo, día 18, acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, visitaron primero la capilla ardiente de la Reina Isabel II, instalada en el Palacio de Westminster y este lunes han continuado con el resto de actos organizados por la muerte de Isabel II, que falleció el pasado 8 de septiembre.

De luto riguroso, tal y como marcaba el protocolo, la reina Letizia ha llegado a la Abadía de Westminster. Lució un sencillo pero elegante vestido negro, de manga larga con botones en los hombros, creado para ella por la firma Carolina Herrera, un conjunto que ha rematado por unos zapatos negros de Manolo Blahnik y un tocado de la firma española Cherubina.

Aunque en sus primeros compromisos en los que debía ir 'tocada' apostó por los conocidos sombrereros Pablo y Mayaya, los últimos tocados los firmaba Ana, el alma máter de Cherubina. Y no ha sido fruto de la casualidad porque la reina Letizia no da puntada sin hilo. “La pasión que siento por la perfección y por el aprendizaje, me llevó a Londres a formarme en la prestigiosa London College of Fashion”, contó la diseñadora en su web. Ana se formó en Inglaterra e incluso sus diseños han paseado por Ascot.

La reina letizia ha escogido el tocado Elisabeth. Tipo casquete, moldeado a mano sobre busto, forrado y confeccionado en tejido de bouclé con gran lazada entretelada decorativa en su parte posterior y velo fruncido envolvente antiguo, tiene un precio de 250 €.