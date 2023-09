El collar doble de perlas de Zara con el que serás la invitada perfecta

Durante años las perlas fueron consideradas como un adorno tradicional, muchas veces relegadas a looks más formales pero recientes pasarelas internacionales, influenciadas por diseñadores y firmas de renombre, han reivindicado su encanto. Ahora, las perlas se presentan no solo en collares, sino también en pendientes, pulseras y otros accesorios, convirtiéndolas en un must-have de la temporada. Por ello, queremos que pruebes un collar de perlas que hemos descubierto en las novedades de Zara y que tiene un detalle especial que le convierte en único para ese momento en el que necesitas un plus de elegancia y estilo y con el que sentirte favorecida y, ante todo, cómoda.