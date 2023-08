La camiseta efecto arrugado de las rebajas de Massimo Dutti que obsesiona a las expertas de moda

Una camiseta es la definición misma de versatilidad. Puede ser la base de un look casual para el fin de semana o una pieza clave en un atuendo más formal para la oficina. La camiseta blanca, por ejemplo, puede combinarse con un par de jeans y zapatillas para un look relajado, o con una falda lápiz y un blazer para una reunión de trabajo. Su diseño ligero las convierte en la elección ideal para enfrentarse a las altas temperaturas del verano, pero también para lucirlas con holgura cuando llega el fresco. Además, cada temporada regresan a nuestras vidas con una amplia variedad de estilos, colores y estampados, lo que nos permite expresar nuestra personalidad y adaptar nuestro look a cualquier ocasión. Pero, ¿por qué debemos tener no solo una o dos, sino muchas camisetas en nuestro armario?