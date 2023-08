Hemos fichado ya esta camisa de rayas de la nueva temporada de Primark

No es la primera vez que hablamos de camisas, pero es que es una prenda tan bonita, tan clásica y tan elegante que nos invita a estar fichando o descubriendo alguna en nuestras firmas de moda favoritas. La camisa de rayas combina con todo, ya sea con unos jeans pitillo, un pantalón de cuero o una falda midi, siempre encontrarás una forma de hacerla protagonista. En días más fríos, podemos usarla bajo un suéter o una chaqueta para aportar ese toque chic a nuestro look. Se trata de una prenda ideal para los looks de oficina o de entretiempo... pero también perfecta para presumir de looks más arreglados para ir a cenar o a tomar algo con nuestras amigas.