8M: Sara Carbonero y su gesto (de moda) en apoyo a la libertad

Tres palabras en mayúsculas: "Libre de etiquetas". Una frase contundente que decora la camiseta blanca básica que luce Sara Carbonero. Un gesto que llega a tan solo dos día de una importante fecha, el 8M, Día de la Mujer. ¿Estará lanzando la periodista algún mensaje o simplemente es un gesto de moda?

Una pregunta que gana fuerza si nos fijamos en un segundo detalle, el colgante. Sara luce una de las joyas que diseñó para su última colección con la firma de joyería Agatha París. Se trata del símbolo de la mujer, bañado en oro.

Un símbolo que este mes está más presente que nunca en su vida ya que son varias las publicaciones en las que la periodista hace referencia a la mujer, al empoderamiento femenino, y anima a apoyarnos entre nosotras. "Que sería de nosotras, sin nosotras", escribe Sara.

En cuanto a su último look, Sara se ha subido al carro del dress for less y luce un look de lo más casual en su perfil de Instagram. Un abrigo de aire militar, una camiseta, de Etam, un pantalón de lino de corte baggy y deportiva tipo bota, de Converse.