Las sandalias elegantes, planas y cómodas que llevarás a la oficina con vestidos midi y pantalones anchos

Marcas como Zara y Mango han creado sus propias versiones de sandalias planas minimalistas, opciones asequibles que capturan la esencia de las Hermés Orán. No obstante, es Amazon Fashion quien ha dado un paso al lanzar su propia interpretación de estas icónicas sandalias. La colección de The Drop de Amazon ha introducido una sandalia plana que refleja el lujo y la elegancia de las Hermés Orán, pero a una fracción del precio. Mientras que las Hermés pueden superar los 500 €, las sandalias de Amazon se venden desde 17,09 €. Esta propuesta no solo democratiza el acceso a un diseño deseado, sino que también demuestra que la moda de calidad está al alcance de todos.