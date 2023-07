Sara Carbonero y su look infalible de rebajas contra el calor: vestido midi calado y con transparencias + alpargatas de cuña

Para completar su look, Sara Carbonero ha optado por unas alpargatas de cuña, una elección acertada que no solo le aporta comodidad, sino también un toque veraniego y casual. Esta combinación demuestra que los vestidos blancos no solo son ideales para ocasiones formales, sino también para outfits más informales y relajados. Además, las alpargatas de cuña son una excelente opción para darle un poco de altura y estilizar la figura.