Hasta las más pijas de Madrid se enamorarían de este bolso de rafia de Lefties que parece de lujo

Mira que nos gustan las rebajas pero, llegadas a este punto, para qué lo vamos a negar... ¡cómo cuesta encontrar gangas! Por eso no es de extrañar que, aunque entremos con la idea de arrasar, lo más probable es que salgamos con un una bolsa bien cargada de prendas de nueva colección. Y, ojo, que acabamos de ver lo nuevo de Lefties y no es para menos. La firma acaba de lanzar Lefties Woman Collection Late Summer Nights y hemos fichado un bolso que nadie diría que no es de lujo. ¡Es tan elegante que hasta la mismísima Sofia Richie lo llevaría!