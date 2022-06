Esta es tu mejor arma contra el calor

Estamos todas igual, no podemos más con la ola de calor. Ya no sabemos cómo dormir, ni como conseguir estar en casa sin tener el aire puesto. Cuando nos llegue la factura de la luz nos vamos a llevar el susto del siglo, pero es que es imposible estar sin el ventilador en modo on. Así que intentado buscar soluciones más baratas a estas temperaturas más propias del infierno que de cualquier ciudad española, nos ha llegado una idea que nos ha parecido maravillosa, ya que además de bajar unos grados tu sensación térmica, cuida tu piel y te pone guapa. Estamos hablando del rodillo refrescante de Sephora Collection, que en estos momentos nos resulta el invento más importante de los últimos 50 años.

Se basa en el mismo efecto del pepino frío, pero un millón de veces mejor. Es una sensación alucinante. El rodillo refrescante de Sephora Collection tiene todo lo que nuestra piel -del rostro y del cuerpo, dado que es lo suficientemente ancho como para abarcar superficies grandes- necesita ahora mismo. Con, o sin ola de calor. Esto significa que puedes pasarlo por donde quieras para sentir el fresquito que tu piel necesita en estos momentos.

A estos aparatos les atribuyen bondades como estimular la producción de colágeno y la relajación de la piel del rostro. Su uso comenzó en la dermatología cosmética que está orientada a la protección, la prevención y el tratamiento del envejecimiento cutáneo.

Los beneficios de utilizar un 'ice roller', además de realizar un masaje tonificante, son incontables: desde reducir la hinchazón y las rojeces, hasta promover un efecto de 'glow' en el rostro. Pero también, disminuir la apariencia del tamaño de los poros, aumentar el flujo sanguíneo y hacer que la piel absorba mejor el producto que vamos a aplicar después.

¿Cómo utilizarlo? Es algo súper fácil. Se debe colocar el cabezal en el congelador durante al menos 15 minutos antes de usarlo sobre la piel limpia y seca. Se masajea a continuación rostro y cuello de 5 a 10 minutos, siempre en movimiento. Para una mirada despierta, se puede colocar el rodillo brevemente sobre los párpados. Y continuar por el resto del cuerpo.

Comodísimo e inagotable, se puede llevar fácilmente de viaje para que no falte nunca en la rutina de belleza diaria. Así que ahora ya sabes cuál es tu arma secreta para terminar con el calor y además, ponerte guapa.