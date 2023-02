Americana de H&M y pantalones pitillo: el look de Paula Echevarría para los días en los que no sabes qué ponerte

Vaqueras, estampadas, lisas, de cuero, cruzadas, con botonadura simple, anchas o ceñidas… las opciones para crear un look con americana que nos ayude a soportar las bajas temperaturas y a la vez, se adapte a tu estilo, son infinitas, pero hay pocas maneras de que resulte tan elegante como lo hace Paula Echevarría con una americana de H&M.

Si algo hemos aprendido en las últimas temporadas es que las americanas se llevan 'oversize'. Con un estilo marcadamente masculino, la tendencia de la americana XXL nos traslada a los años 90 y aquellos años en los que los looks de oficina de hombres y mujeres se llevaban muy holgados. Sin embargo, aunque esa tendencia no ha desaparecido, queda claro que hay otras opciones para llevar la blazer y así lo ha demostrado Paula Echevarría.

Agotada en la web de H&M, te hemos buscado una versión más barata en Lefties de la americana. "Blazer de cuello esmoquin ligeramente amplia con doble botonadura dorada. Es de manga larga con hombreras. Cuenta con dos bolsillos con cierre de solapa en la parte delantera y está confeccionada en un tejido muy agradable", así la describen en la web de la firma. A la venta en la web de Lefties por 29,99 €, está disponible en todas las tallas.

Aunque entre su currículum hay series tan exitosas como El comisario o Velvet, lo cierto es que desde hace muchos Paula Echevarría vio en las redes sociales la mejor manera de comunicarse con sus fans a través de dichas redes. De aquella curiosidad por contar a sus seguidores dónde la actriz compraba la ropa afloró una de las pasiones de la asturiana.

Ahora, Paula Echevarría es una de las 'influencers' con más tirón de nuestro país y no es para menos. Prescriptora de estilo, consigue que todo lo que se pone acabe siendo un éxito y eso las marcas lo han sabido apreciar, tanto que no hay gran campaña en redes sociales que no cuente con ella. Además, Paula Echevarría ha lanzado una colección para Primark, como anteriormente hizo Dulceida.