'Over the shoulders': así luce Tamara Falcó la blazer masculina

Es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y Tamara Falcó no deja pasar ninguna oportunidad para demostrarlo. Para acompañar a su chico, Iñigo Onieva, a la apertura del restaurante Totó en Madrid, la joven se ha decantando por una combinación arriesgada y sobria, pero que funciona a la perfección. Además, este mismo look fue el que lució después en su aparición semanal en la mesa de debate de 'El Hormiguero' junto a Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Tamara se ha decantado por una falda maxi negra de seda, una camiseta básica blanca y una blazer masculina en color marrón chocolate que ha decidido lucir sobre los hombros. ¡Espectacular!

Además, y aunque no suelen hacerlo, para apoyar a su chico, la joven no ha dudado en posar junto a él.

Un estilismo que Tamara aderezaba con una de las medallas que ha creado en colaboración con TOUS y de la que no se separa últimamente.

La propia Tamara fue la encargada de explicar en la tienda TOUS de la madrileña calle Serrano el proceso de creación de esta colección que ya está a la venta: "Para esta primera colección me he inspirado en la belleza sencilla y delicada de mi joya favorita, la medalla clásica y la simbología como elemento principal".

La propuesta de Tamara Falcó para TOUS está compuesta por 10 piezas (seis medallas, tres pulseras y un collar) en las que plasma su lado más íntimo. Como siempre, Tamara Falcó deja una parte de ella en todo lo que hace.

Además Falcó añadió: "Para mí ha sido todo un reto como diseñadora concretar mis pensamientos y emociones en una disciplina como es la joyería que no había trabajado nunca, pero que engancha. Además me he sentido muy acompañada durante todo el proceso por el equipo de diseño de TOUS que me ha permitido sacar lo mejor de mí. Esta primera colección es una gran responsabilidad pero a la vez una puesta en valor que me demuestra la confianza que tienen en mí".

Israel López Roca, director de Diseño de TOUS, que acompañó ayer a Tamara, destacó que "la colección refleja la personalidad y las inquietudes de Tamara. Ella se ha implicado al 100% en el proceso de creación, y sin duda se nota en el resultado. Tamara sabe lo que le gusta, y las piezas son muy coherentes con su gusto; una mezcla de elegancia y naturalidad que se refleja en la colección Tamara Falcó x TOUS".