Paula Echevarría y su versión del 'canadian tuxedo' con falda vaquera de Mango

Paula Echevarría se ha sumado a la lista de famosas que apuesta por looks 'total denim' o, lo que es lo mismo, un 'canadian tuxedo'. Y el suyo lleva el sello de Mango. La firma española ha lanzando su primera colección denim diseñada con criterios de circularidad para promover la segunda vida de las prendas y Paula Echevarría ha sido una de las primeras en estrenarla.

La actriz de 'Velvet' ha apostado por un conjunto compuesto por una minifalda vaquera (29,99 €) que ha combinado con un chaleco en el mismo tejido (29,99 €) que pertenecen a Circular Design. Paula Echevarría ha rematado el look con unas botas 'cowboy'.

El canadian tuxedo es todo un clásico en el mundo de la moda y, ojo, que poco (o nada) tiene que ver con el icónico esmoquin con el Yves Saint Laurent vistió a la mujer de hombre, sino todo lo contrario. Porque aquí no hay pajaritas, ni americanas. El canadian tuxedo, que se lo hemos visto lucir en muchas ocasiones a Marta Lozano, Jennifer Lopez, Olivia Palermo e incluso a Britney Spears, es un conjunto denim, de cabeza a pies y ahora Amelia Bono ha sido la última famosa en sumarse a este estilo que conquistó a las famosas de los años 90. Eso sí, algunas lo hicieron con más acierto que otras.

Aunque entre su currículum hay series tan exitosas como El comisario o Velvet, lo cierto es que desde hace muchos Paula Echevarría vio en las redes sociales la mejor manera de comunicarse con sus fans a través de dichas redes. De aquella curiosidad por contar a sus seguidores dónde la actriz compraba la ropa afloró una de las pasiones de la asturiana. Ahora, Paula Echevarría es una de las 'influencers' con más tirón de nuestro país y no es para menos. Prescriptora de estilo, consigue que todo lo que se pone acabe siendo un éxito y eso las marcas lo han sabido apreciar, tanto que no hay gran campaña en redes sociales que no cuente con ella. Además, Paula Echevarría ha lanzado una colección para Primark, como anteriormente hizo Dulceida, que estamos deseando conocer.

Nueva estrategia de sostenibilidad

La colección denim diseñada con criterios de diseño circular es la primera cápsula que Mango presenta en el marco de su nueva estrategia de sostenibilidad, denominada Sustainable Vision 2030, que tiene entre sus objetivos incorporar criterios de diseño circular en sus colecciones, con el objetivo de que en 2030 estos predominen en el diseño de sus productos y el 100% de sus fibras sean de origen sostenible o recicladas.

Para ello, Mango aumentará en los próximos años el diseño de productos con criterios de circularidad, ya sea generando prendas que sean más fácilmente reciclables (teniendo en cuenta su composición y construcción), apostando por la durabilidad o utilizando patrones que permitan evitar la generación de residuo textil.

En este sentido, la estrategia de diseño circular de Mango fija tres líneas de actuación con el objetivo de contribuir a cerrar el círculo: la primera, Give it back to the loop, que contempla crear prendas con un diseño más sencillo, con un único tipo de fibra o menos accesorios, para conseguir una mayor reciclabilidad. La segunda, Extended life, consistente en apostar por diseñar prendas más duraderas gracias al uso de materiales seleccionados con propiedades físicas certificadas por AITEX, la construcción reforzada de la prenda y el diseño atemporal; y la tercera, No Waste, centrada en maximizar el aprovechamiento de los materiales utilizados y la reincorporación de residuo textil.