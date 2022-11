Paula Echevarría nos inspira con su look de fiesta en 'Got Talent' para la Navidad

Que si lentejuelas, que si terciopelo... ¡pero sobre todo mucho brillo es lo que esperamos de un look de fiesta! Y nadie como Paula Echevarría para derrochar estilo con un look para Navidad. después de inspirarnos con los conjuntos que ha diseñado para Primark, la actriz y colaboradora de televisión se ha estrenado en los directos de 'Got Talent' con un look plateado.

Siguiendo la tendencia dosmilera de vestido más pantalones, Paula Echevarría derrochó estilo con un espectacular diseño de Santos Costura compuesto por un pantalón 'skinny' y un top palabra de honor plateado. Remató el look con unas sandalias de Luis Onofre, en concreto, el modelo Violina Silver, fabricado en piel metalizada, con tobillera transparente y detalle metálico en la pala.

De actriz de éxito a influencer TOP

Aunque entre su currículum hay series tan exitosas como El comisario o Velvet, lo cierto es que desde hace muchos Paula Echevarría vio en las redes sociales la mejor manera de comunicarse con sus fans a través de dichas redes. De aquella curiosidad por contar a sus seguidores dónde la actriz compraba la ropa afloró una de las pasiones de la asturiana. Ahora, Paula Echevarría es una de las 'influencers' con más tirón de nuestro país y no es para menos. Prescriptora de estilo, consigue que todo lo que se pone acabe siendo un éxito y eso las marcas lo han sabido apreciar, tanto que no hay gran campaña en redes sociales que no cuente con ella. Además, Paula Echevarría ha lanzado una colección para Primark, como anteriormente hizo Dulceida, que estamos deseando conocer.

Paula Echevarría, nueva jurado de 'Got Talent'

Es uno de los rostros más populares de nuestro país por su trayectoria como intérprete en series de televisión y en largometrajes de cine y todo icono en las redes sociales. Ahora, Paula Echevarría tiene ante sí un nuevo desafío en su carrera al entrar a formar parte del jurado de uno de los talent shows más exitosos de la televisión nacional: ‘Got Talent España’.