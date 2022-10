A Tamara Falcó la traicionó una amiga mientras salía con ïñigo Onieva

Cuando creíamos que la historia de la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva no iba a tener más estrellas invitadas, ya y sale a luz una enésima figura en discordia: una amiga de la socialité que, al parecer, podría haberla traicionado. A estas alturas de la película, después de que el hermano de Alejandra Onieva saliera a atender a la prensa en la puerta de uno de los restaurantes en el que es relaciones públicas para pedir apoyo y con Tamara Falcó fuera de juego en Lourdes, no nos esperábamos este giro en la historia. Mimi, una amiga de Tamara, la habría traicionado de la peor manera.

Según Alexia Rivas en Fiesta, el exnovio de Tamara Falcó "llevaba un tiempo liándose con Mimi, una de las mejores amigas de Tamara". Y continúa: "la relación comienza a ser esporádica hace aproximadamente un año y medio pero llega a un punto en el que Íñigo le oculta a la chica todo lo que hace por otro lado".

Al parecer, "Mimi sale en el vídeo del morreo", cuentan en el programa. "En el momento en el que se filtra el vídeo del Burning Man (donde Onieva se besa con otra mujer que no es Tamara), Tamara le pregunta a Mimi y ella cubre a Íñigo", añade.

Cuando Tamara Falcó descubre la verdad, rompe por completo su relación con Mimi: “la borra de su vida y de las redes sociales”. Y, desde entonces, Mimi, incluso, se ha borrado las redes sociales, según apuntan desde el programa de Telecinco.

Cómo ocurrió TODO

Tras la filtración del vídeo en el que se veía cómo Íñigo Onivea, prometido de Tamara Falcó, se besaba con ottra mujer que no era la marquesa de Griñón, la pareja apareció de la mano en una boda el pasado viernes. Sin embargo, algo ocurrió esa noche para que el sábado hubiera desaparecido la fotografía de su pedida de mano de la cuenta de Instagram. Y entonces saltaron las alarmas. ¿habían roto? Desde aquel día, no volvimos a saber nada de Tamara Falcó y solo se pronunció en redes sociales para confirmar que iba a acudir, tal y como estaba previsto, a un evento en Madrid del que era embajadora. Y así ha sido. Tamara Falcó ha contado TODO sobre su ruptura con Íñigo Onieva, quien no ha vuelto a dar la cara después de emitir un comunicado en el que pedía perdón a Tamara y a su familia.

Aunque el empresario siempre había negado todas las infidelidades, el viernes por la noche se derrumbó y acabó diciéndole a Tamara que quizá fueran verdad todo los rumores. "El viernes por la noche empezó a decir ’puede que sea verdad’ y le dije ‘que sepas que me da igual que hayan sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto ser verdad, esto acaba”, le espetó.