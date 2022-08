La 'no separación' de Ben Affleck y Jennifer Lopez de la que todo el mundo habla y nadie se aclara de lo que ocurre

Hace apenas unas semanas que Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron por sorpresa. ¡Y menuda sorpresa nos llevamos con la noticia! De la noche a la mañana, la pareja se dio el 'sí, quiero' en una ceremonia en Las Vegas y ellos mismo fueron quienes contaron la feliz noticia. Sin embargo, desde hace unos días los rumores sobre la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck suenan muy fuerte. Pero... ¿es cierto? La historia no es tal y como nos la han contado. HAY TRAMPA.

"Exactamente lo que queríamos. Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas. Detrás de nosotros, dos hombres se tomaron de la mano y se abrazaron. Frente a nosotros, una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija, todos deseando lo mismo, para que el mundo nos reconozca como socios y declarar nuestro amor al mundo a través de la antigua y símbolo casi universal del matrimonio", contaron el pasado mes de julio.

Desde hace unos días no se habla de otra cosa. ¡Se han separado! En realidad, no como pareja porque, al parecer hablan todos los días, pero sí han puesto tierra de por medio para echarse de menos, tener tiempo de centrarse en sus carreras y no tener contacto durante unas semanas. "Creen que pasar tiempos separados los hace más fuertes y es perfecto, porque cuando están separados están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación donde ambos ganan", ha contado una fuente cercana a la cantante a Hollywood Life.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, un reencuentro inesperado

Era una de las noticias más impactantes del año. Jennifer Lopez y Ben Affleck se prometían, otra vez, veinte años después de haber roto su primer compromiso.

"Es un hermoso resultado que esto haya sucedido de esta manera en este momento de nuestras vidas donde realmente podemos apreciarnos, celebrarnos y respetarnos mutuamente", decía la cantante a la revista People en un comunicado oficial. "Siempre lo hicimos, pero tenemos aún más aprecio porque sabemos que la vida puede llevarte en diferentes direcciones. Hemos estado en el juego de estar a la vista del público el tiempo suficiente para saber quiénes somos como personas y qué es lo que realmente importa y qué no importa. Tenemos hijos y nos respetamos unos a otros... Realmente vivimos nuestra vida de una manera de la que podemos estar orgullosos y nuestros hijos pueden estar orgullosos de nosotros. Simplemente estamos operando desde un lugar de amor y respeto por todos en nuestras vidas y eso es muy importante para nosotros. Sabemos cuál es la verdad y la consideramos sagrada", decía recién anunciado el compromiso.