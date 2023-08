¿Qué piensa Rosalía de la canción de Rauw Alejandro?

No es la primera vez que Rauw Alejandro utiliza la música para intentar reconciliarse o pedirle perdón a Rosalía. Desde que se conociese la ruptura entre la famosa pareja, hemos visto varias muestras por parte del cantante puertorriqueño que se podrían traducir en un deseo de volver a estar con la catalana. Hace un mes, el artista lanzaba al mercado su canción 'Hoy aquí', cuya letra se interpreta como un claro mensaje a Rosalía. "De ti, mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimos. Ojalá estuvieras hoy aquí para continuar lo que no pudimos. Baby, ya no miro el reloj, aunque ya son más de las doce. Ya no me funciona el alcohol y en mi mente sigue tu nombre".