Habrá reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva?

En plena polémica por su ruptura con Íñigo Onieva, Tamara Falcó ha hecho las maletas y ha viajado a México, donde ha asistido al Congreso Mundial de las Familias como ponente. E incluso allí ha vuelto a hablar largo y tendido sobre su ex, que sigue en paradero desconocido.

Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón", ha contado Tamara Falcó. La socialité ha reconocido que "estaba muy ilusionada pero todo cambia radicalmente, ya no cuando salen unas imágenes de mi novio en aquel entonces siendo infiel, caen muchas más cosas, fue un dominó”.

"No siento odio hacia él, me da pena. Con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, que considere que esas son las cosas por las que vive", ha espetado.

Su primera aparición en El Hormiguero

Tamara Falcó ha vuelto a El Hormiguero solo una semana después de prometerse con Íñigo Onieva. Y ya no está prometida. Dos días después de que el relaciones públicas le pidiera matrimonio, lo canceló y ha contado todos los detalles de cómo fue su ruptura.

"Nos fuimos a la fiesta de inauguración de la casa de Jorge Ventosa y de repente, por grupos de WhatsApp, empezó a rular un vídeo que yo no vi hasta el día siguiente porque yo estaba en mi nube. Él me dijo que estaba rulando un vídeo de 2019 y le dije yo: 'Amor, este es un momento precioso, olvídate del vídeo y vamos a disfrutarlo'", ha contado.

A la mañana siguiente una amiga la llamó y le pidió que si podían verse. "Y yo pensé que habíamos quedado dos días después y que íbamos a estar todo el día juntas, así que le pregunté si era por un vídeo de Íñigo. Me dijo que sí, me mandó el vídeo y cuando lo vi me empecé a preocupar, pero la coartada de él seguía siendo que era de 2019. Mi madre también me llamó para advertirme de la que se estaba montando y cuando le dije que no se preocupara porque el vídeo era de 2019, me dijo que teníamos que decirlo. Y ahí fue cuando él lo defendió perfectamente delante de los medios", continuó.

"Como no hay boda, ya tenéis el 17 de junio de 2023 libre", bromeó con sus compañeros de El Hormiguero. Aquella noche del viernes, después de volver de la boda a la que habían acudido juntos y solo unas horas después de que Íñigo lo negara todo delante de las cámaras, su compromiso saltó por los aires y, por consiguiente, su relación. "Cuando me dijeron que había más vídeos, dejé el anillo en la mesa, cogí las perras y vino una amiga a por mí para llevarme a la casa de mi madre", reveló.

Además Tamara añadió que sabe "hay mucho más de lo que se ha visto". De quien no se sabe nada es de Íñigo Onieva, que lleva desaparecido desde el sábado por la mañana y no ha vuelto a aparecer en los medios. De momento, ninguno de los dos ha borrado todas las fotos que tienen juntos en redes sociales, una práctica habitual tras una ruptura.

Cómo ocurrió TODO

Tras la filtración del vídeo en el que se veía cómo Íñigo Onivea, prometido de Tamara Falcó, se besaba con ottra mujer que no era la marquesa de Griñón, la pareja apareció de la mano en una boda el pasado viernes. Sin embargo, algo ocurrió esa noche para que el sábado hubiera desaparecido la fotografía de su pedida de mano de la cuenta de Instagram. Y entonces saltaron las alarmas. ¿habían roto? Desde aquel día, no volvimos a saber nada de Tamara Falcó y solo se pronunció en redes sociales para confirmar que iba a acudir, tal y como estaba previsto, a un evento en Madrid del que era embajadora. Y así ha sido. Tamara Falcó ha contado TODO sobre su ruptura con Íñigo Onieva, quien no ha vuelto a dar la cara después de emitir un comunicado en el que pedía perdón a Tamara y a su familia.

Jesus Briones / GTRES

Aunque el empresario siempre había negado todas las infidelidades, el viernes por la noche se derrumbó y acabó diciéndole a Tamara que quizá fueran verdad todo los rumores. "El viernes por la noche empezó a decir ’puede que sea verdad’ y le dije ‘que sepas que me da igual que hayan sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto ser verdad, esto acaba”, le espetó.

¿Nunca sospechó sobre las infidelidades?

“Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho… Para mí, la base es la confianza, si a él le gustaba hacer esas cosas, no tenía problema, pero con unos límites”, contó. La socialité estaba segura de que pudiera estar abusando de su confianza. ¿Habrá reconciliación? “Lo veo imposible. Para los cuernos soy muy cuadriculada pero unido a la mentira ya era…”, ha aclarado.