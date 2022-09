Íñigo Onieva admite las infidelidades a Tamara Falcó

Si el jueves Tamara Falcó anunció que se casaba con Íñigo Onieva, muy poco le ha durado la felicidad a la pareja porque el viernes ya habían salido un vídeo a la luz en la que el prometido de Tamara Falcó se besaba apasionadamente con una mujer que no era Tamara. Aquellas imágenes, según el empresario, eran de 2019, pero varios medios de comunicación han demostrado que se trata de un festival de música electrónica que se celebró en Nevada hace solos dos semanas. ¿Infidelidad a la vista? Íñigo Onieva lo negó, sin embargo, la presión mediática y del entorno de ambos han hecho que acabe entonando el 'mea culpa'.

El domingo, Íñigo Onieva compartió con sus seguidores de su cuenta de Instagram un comunicado en el que admitía que los hechos del vídeo viral en compañía de otra mujer eran reales. "En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello", pero a pesar de ello está "profundamente enamorado".

Su anillo de pedida

Aunque hace apenas unos días durante un evento Tamara comunicó que no le habían pedido patrimonio, ha sido cuestión de tiempo que la verdad cayera por su propio peso. Finalmente, la chef ha dado la noticia, a través de su cuenta de Instagram, que estábamos esperando. "Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás", escribió sobre una imagen en la que muestra, mientras se dan un beso, el anillo de compromiso que le ha regalado Íñigo.

Se trata de un anillo de firma italiana llamada Repossi. Valorado en 14.500€, está compuesto por dos diamantes de 0,30 quilates y de 0,40. ¡Vaya pastizal! Cómodo no sabemos si será , pero bonito es un rato.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva: un amor con estilo

Es una de las relaciones más seguidas por la prensa y no es para menos. Tamara Falcó hacía tiempo que no mantenía una relación sentimental estable y cuando se hizo público que su corazón estaba ocupado sus seguidores (y nosotras) enloquecieron. El responsable de que a Tamara le fuese fenomenal en lo personal era un chico llamado Iñigo Onieva, hermano de la modelo y actriz Alejandra Onieva. Aunque al principio quisieron vivir su romance en la más estricta intimidad y se negaron a hablar abiertamente de ello fue Instagram la plataforma donde decidieron dar a conocer su romance.

Desde ese día, tanto Tamara Falcó como Iñigo Onieva nos han mostrado sus viajes, sus salidas nocturnas, sus fiestas con amigos y ahora la hija de Isabel Preysler se ha lanzado a compartir con su más de un millón de seguidores en Instagram algunas de las imágenes inéditas de la pareja con motivo del 33 cumpleaños de Iñigo.