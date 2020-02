Millie Bobby Brown celebra sus 16 con un mensaje tan

Millie Bobby Brown es impresionante. Parece mentira que acabe de cumplir 16 años. Ya no solo porque parece que lleva toda la vida entre nosotros, que también, sino por cómo se expresa en cada ocasión en la que abre su corazón para hacer gala de una profunda honestidad. Millie, que como es normal para alguien tan privilegiada como ella, exprime todas las posibilidades que la vida ha puesto a su disposición, no esconce en cambio que no es oro todo lo que reluce.

La actriz británica nacida en Marbella es plenamente consciente de la influencia tan potente que supone para sus jóvenes seguidores, y por eso no se esconde a la hora de reconocer que el cambio tan radical que ha sufrido su vida desde que le llegara la fama con 12 años también tiene sus consecuencias negativas. Lo alucinante en el caso de la protagonista de 'Stranger Things', de la que por cierto ya se ha estrenado el primer teaser de la nueva temporada, es que gestione tan bien la presión mediática, especialmente ese sector tanto de la prensa como de los usuarios de las redes sociales que la juzga por su forma de vestir acusándola de ser excesivamente adulta, entre otras muchas cosas que ella misma se ha encargado de enumerar en la leyenda con la que ha acompañado un montaje con imágenes de su vida.

"Los últimos años no han sido fáciles. Admito que hay momentos en los que me sentí frustrada al leer esos comentarios que no eran ciertos y que además eran inapropiados; toda esa sexualización y los insultos se han transformado en dolor e inseguridad. Pero no me rendiré. Seguiré haciendo lo que amo y transmitiendo este mensaje para que las cosas cambien. Vamos a centrarnos en lo que necesitamos que cambie. Espero que este vídeo os informe de las cosas que ocurren en realidad, detrás de los titulares y los focos. No os preocupéis, siempre encontraré una manera de sonreír 😉 Vamos, 16 ♡”, ha escrito la artista en la publicación de Instagram con la que pretende remover conciencias.

Este es un mensaje mucho más potente de lo que pueda parecer a priori porque Millie es una referencia para millones de jóvenes en todos el mundo -tiene casi 32 millones de seguidores en Instagram, sin ir más lejos-, y que en el día de su cumpleaños se abra con esta sinceridad tiene un doble impacto entre aquellas fans que había acudido a su perfil para buscar seguramente otro tipo de contenidos, mas aspiracionales.

De estos también los ha habido en el cumple de Millie Bobby Brown, ya que a través de los stories que ha ido recogiendo de los invitados a su fiesta, la hemos podido ver bailando y disfrutando de este día especial envuelta en un vestidazo rojo de esos al nivel de lo que no tiene acostumbrados en las alfombras rojas. Pero sin duda alguna, la fiesta y el vestido quedan en mera anécdota al lado de su potente mensaje. ¡Felicidades!