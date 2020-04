Lea Michele, embarazada de su primer hijo

En estos tiempos tan raros y complicados, la verdad, es que siempre nos alegra dar buenas noticias como nacimientos o futuros nacimientos. En esta ocasión, se trata de Lea Michele y su marido Zandy Reich, quienes están esperando su primer hijo.

La protagonista de 'Glee' y 'Scream Queens' y su marido el dueño de la marca de ropa AYR van a ser padres, información que ha publicado la revista People.

Es una grandísima noticia para ambos porque siempre han querido formar una familia juntos y ya están en el camino para ello.

Lea Michele y Zandy Reich comenzaron a salir en 2017, se casaron en marzo de 2019 y un año después anuncian (bueno ellos no lo han dicho aún públicamente) que están esperando su primer hijo.

El matrimonio lleva cumpliendo el confinamiento desde hace un mes y medio y están siendo acompañados por la madre de la actriz, como ha dejado claro en algunas de sus publicaciones en Instagram.

En la publicación más reciente de Lea Michele, sale tomando el sol y con un escueto mensaje en el que pone Vitamina D. Una vitamina que es fundamental para todos, pero que en el caso de las embarazadas es mucho más importante.

Por supuesto, los fans de la actriz y seguidores de 'Glee' han comentado que es un gran guiño a la serie, ya que el sexto capítulo de la primera temporada se llamaba así 'Vitamin D'. Muchos le pedían a Lea Michele que se pusiera a cantar 'Walking on sunshine', de Katrina and the Waves, haciendo referencia al capítulo en cuestión.