Todo sobre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, la sorprendente ¿nueva? pareja del verano

La confirmación al rumor ya ha llegado. Estamos hablando de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, la que se ha convertido ya en la pareja sorpresa del verano y que estamos seguras que dará mucho de qué hablar. Ella es la pequeña de la familia Kardashian, empresaria, influencer y multimillonaria con solo 26 años, mientras que él, con 27 años, es uno de los actores jóvenes más prometedores de Hollywood y protagonista de películas como 'Call me by your name' o 'Dune'. Vamos, la combinación perfecta.