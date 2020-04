Kim Kardashian tiene claro que no quiere más hijos

Si hay algo que ha sacado en claro Kim Kardashian de estos días que lleva encerrada en su mansión junto a Kanye West y sus cuatro hijos: North (6), Saint (4), Chicago (2) y Psalm (10 meses), es que no quiere tener más.

La hija mediana de Kris Jenner tiene claro que no quiere ampliar más la familia, que con cuatro niños en casa es más que suficiente. En una breve aparición en 'The View', Kim Kardashian reconoció: "si en algún momento se me ha pasado por la cabeza tener un hijo más, estando con los cuatro ahora, queda completamente descartado".

La mujer de Kanye West lo tiene claro: "está siendo duro".

Duro es, pero Kim Kardashian también agradece estar pasando tanto tiempo con sus cuatro hijos: "estamos aprovechando para estar más unidos. Damos paseos por el jardín y te puedo asegurar que hemos visto cualquier película que puedas imaginar".

En su día a día tanto Kim Kardashian como Kanye West tienen que viajar mucho por sus trabajos, pero ahora están pasando mucho tiempo unidos. Ambos fueron de los famosos en Estados Unidos que decidieron confinarse voluntariamente en sus casas ante la llegada del coronavirus Covid-19 a Estados Unidos.

Kim Kardashian, muy activa siempre en sus redes sociales, nos ha dejado alguna tierna imagen de sus hijos durante estos días tan familiares. Además, de compartir con nosotros que cuando pueda volver a hacer vida normal está pensando en volver a teñirse de rubio platino.

Su última publicación en redes sociales ha sido una imagen de ella junto a sus tres hermanas Kourtney, Khloé y Kylie Jenner en el baño de un restaurante cuando fueron a cenar. Vamos, un bonito recuerdo, que como muchos, estará con ganas de que se vuelva a repetir pronto.