Gillian Anderson no para de recibir juguetes sexuales desde su papel en 'Sex Education'

Gillian Anderson está recibiendo regalos de lo más curiosos desde que se ha puesto en la piel de la terapeuta de sexo Jean Milburn en la exitosa serie de Netflix 'Sex Education'.

Según ha publicado 'The Mirror', Gillian Anderson ha recibido más vibradores y juguetes sexuales que en su vida. Y eso que no es la primera vez que los fans de Gillian Anderson la agasajan con estos.

En su día ya recibió algún que otro vibrador en su domicilio cuando se supo que su personaje en 'Expediente X', Dana Scully, guardaba 'un masajeador personal' debajo de su cama.

Por lo que parece Gillian Anderson, a sus 51 años, no va a dar abasto con la cantidad de juguetes sexuales y vibradores que le han enviado por su nuevo papel en 'Sex Education'.

Un papel que como ella misma ha reconocido, le ha animado a meterse un poco más en la vida de sus hijos en la vida real. Ahora no se corta a la hora de hablar en la mesa sobre el incipiente bigote que le está saliendo a su hijo. La actriz tiene tres hijos: Piper, de 25 años, Oscar, de 13 y Felix, de 11.

No sabemos qué tal les sentarán los comentarios a sus hijos.

Eso sí, Gillian Anderson reconoció aliviada, que, de momento, nadie le había parado por la calle para pedirle consejos sexuales como los que tiene que dar en la serie 'Sex Education'.

No es el único papel que le espera a Gillian Anderson en Netflix. La actriz se va a volver a poner en la piel de Jean Milburn en la tercera temporada de 'Sex Education' y además, va a dar vida a Margaret Thatcher en la nueva temporada de 'The Crown'.

Dos papeles muy diferentes en dos series muy exitosas de la plataforma. Si aún no te has puesto al día con ninguna de esas dos series, aún estás a tiempo, porque te prometemos que no te vas a aburrir con ninguna de las dos y con estos, que seguro que también ha recibido, Gillian Anderson, tampoco.