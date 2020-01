Los famosos que podrías encontrarte en las aplicaciones de citas

Hace unos días, tras recibir el premio SAG (Sindicato de Actores) al mejor actor de reparto, Brad Pitt arrancó uno de los mejores discursos que hemos escuchado en los últimos tiempos con un “Tengo que añadir esto a mi perfil de Tinder” mientras levantaba el premio en cuestión.

Las risas inundaron el recinto… y la fantasía lo hizo de muchas cabezas. La nuestra, también.

Puto amo. Puto Brad Pitt (video vía @Cinescondite)pic.twitter.com/lYvvb5lbPQ — Los Tres Amigos (@tresamigospod) January 20, 2020

Solo fue una broma pero, ¿os imagináis realmente que tiene Tinder? ¡Brad Pitt en Tinder! Es que es imposible, aunque sepas que no es verdad, no haber fantaseado con ello mientras haces un barrido por la red social que, evidentemente, no te va a llevar al puerto de Brad. Ojo, no al de Brad, pero lo mismo te llevas una sorpresa porque de rebote acabas en otro destino mediático que también sea de tu agrado.

Te decimos esto porque a raíz del chascarrillo de Brad Pitt, nos entró la curiosidad por saber si alguna celebrity había reconocido ser usuario (o haber sido en algún momento de su vida) de la red social de citas más famosa o en cualquier otra similar en su defecto. Y cuál ha sido nuestra sorpresa que, efectivamente, hemos encontrado tirando de hemeroteca y archivo digital que sí los hay. Si lo dijeron en serio o no, solo lo saben ellos. Probablemente, como Pitt, fue simplemente un vacile al personal, pero lo cierto es que todos dejaron, por lo menos, la duda al respecto, así que no te extrañe si algún día te los cruzas de forma virtual.

Bien es cierto que algunos de ellos utilizan Raya, que es una aplicación de este tipo, pero solo para celebrities y personajes VIP -hay algunas más de este estilo, como The Inner Circle o Luxy-, por lo que podríamos decir que están a medias en el universo de las citas por Internet.

En cualquier caso, te estarás preguntando quiénes son, porque lo mismo no te interesan lo más mínimo. Ya te adelantamos que la lista está llena de nombres muy conocidos y que es mixta. No va a pasar, pero de ilusiones vive una, y desde que nos hemos documentado para escribir este texto a raíz de lo que dijo Brad Pitt en los SAG, una de las nuestras es que algún día podamos conocer los detalles de los perfiles, con pseudónimo o no, de los famosos en las aplicaciones de citas. Somos un poco cotillas, qué le vamos a hacer, pero el peaje de ser curiosa tiene estas cosas. No todo van a ser inquietudes culturales de peso… Hay tiempo para todo.