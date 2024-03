Chris Martin y Dakota Johnson se comprometen ❤️

Además, desde The Mirror dicen que la pareja ya ha hablado con la ex esposa de Chris Martin, la también actriz Gwyneth Paltrow, y que esta les ha dado su aprobación. No hay que olvidar que la ganadora del Oscar ya dijo el pasado mes de octubre que Dakota Johnson era una "buena amiga" suya y la describió como "una persona adorable y maravillosa".