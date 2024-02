¿Te atreverías a llevar un look 'nude' similar al de Dakota Johnson?

Se trata de un jumpsuit de estilo años 70 con escote en V y bajo acampanado, hecho de red de punto de algodón elástico con flores bordadas en el escote y en la espalda y con cinturón de lamé en tonos plata y negro. Un jumpsuit que vimos en su desfile de moda cálida en Canarias y que acaparó todas las miradas. Eso sí, se hace bajo pedido y no hay muchas unidades así que, si has tenido un flechazo, no te lo pienses ni un segundo.