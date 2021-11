Bella Hadid se derrumba: ¿Cómo vencer a la ansiedad?

"Las redes sociales no son reales. Cualquiera que esté sufriendo, que recuerde eso. A veces, todo lo que necesitas escuchar es que no estás solo", ha asegurado Bella Hadid en un post que ha dado la vuelta al mundo. En dicho post, la modelo subía varias fotos suyas llorando y un vídeo en el que Willow Smith, hija de Will Smith y Jada Pinket, hablada de su propia lucha contra la ansiedad. "He tenido suficientes colapsos y agotamientos para saber esto: si trabajas lo suficiente en ti misma, pasando tiempo a solas para entender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutinas, siempre serás capaz de entender o aprender más sobre tu propio dolor y sobre cómo manejarlo", continuaba la hermana de Gigi Hadid.



Este post ha abierto de nuevo el debate sobre si las redes sociales deberían tener un control más exhaustivo del contenido que sus usuarios suben, pero lo que sí es cierto es que contamos con herramientas para intentar controlar los efectos de la ansiedad que nos producen. ¿Cómo?

"Desconectarse de las redes sociales tiene muchos beneficios, nos puede ayudar a aumentar la productividad y el tiempo libre para dedicar a nuestras prioridades, a reducir la procrastinación y a gestionar la intoxicación y la sobredosis de estímulos a los que nos sometemos en las redes. Nos puede ayudar a reducir la adicción y tendencias como la paranoia que nos lleva a infravalorar la realidad y a idealizar lo que se ve en la pantalla. Desconectarnos de las redes nos puede ayudar también a evitar problemas de baja autoestima, ansiedad y depresión", explica Ixi Ávila, Coach de Inteligencia Emocional.



De hecho, según Ixi Ávil, estas son 5 herramientas para desconectar de las redes y conectarte contigo

1. Detox Digital: La experta recomienda probar el desconectarse de las redes y WhatsApp mínimo 4 días para conectarse con la vida y con el presente. "Nos podemos dar permiso y a veces necesitamos un reset para conectar con el presente y con nuestro centro", puntualiza.

2. Marcar la distancia: La colocación de las aplicaciones y del móvil pueden tener un efecto muy grande en cuánto las usamos. Si quieres elegir cuando las utilizas, mantenlas un poquito lejos para dejar de funcionar en piloto automático. Esto también se puede aplicar a la ubicación en la que colocas tu teléfono móvil, si lo tienes todo el día en la mano lo vas a utilizar mucho más que si lo tienes en otra habitación o en un cajón la mayoría del día o al menos cuando vas a realizar tareas que requieran tu atención plena.

3. Limpieza digital: Es importante que nos acostumbremos a eliminar todo lo que nos resta: Dejar de seguir, bloquear, etc. Cuantos menos estímulos estresantes recibamos al día mejor, es importante cerrar la puerta a lo que no suma.

4. WhatsApp Business: La aplicación WhatsApp Business da la opción de crear carpetas para organizar tus mensajes y esto puede ayudar a reducir la saturación que a veces se da y la sensación de agobio al ver todos los mensajes mezclados en la misma bandeja.

5. Bloques de tiempo: Otra herramienta que nos puede ayudar es marcar bloques de tiempo para utilizar las redes sociales y contestar a mensajes. Por ejemplo, una hora por la mañana y otra por la tarde/noche. El resto del tiempo dejarlo libre para dedicarlo a tareas más importantes