La actriz Hunter Schafer tuvo una relación sentimental con Rosalía

Eso sí, a la actriz le costó percatarse de que lo que tenían no eran quedadas de amistad: "Tuvo que quedar varias veces con ella para darse cuenta del rollo que había y concluir que aquello eran citas". Y, aunque ya no están juntas, no terminaron en malos términos: "Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental". Además, señala que para ella Rosalía "es de la familia pase lo que pase. Y creo que ella también lo siente así", añadió Schafer.