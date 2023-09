Así afronta Rosalía su cumpleaños sin Rauw Alejandro

Hoy Rosalía cumple 31 años y lo hace tratando de sobrellevar unos meses muy complicados para ella. Tras semanas en las que no hemos visto fotos de ella, ni siquiera en Instagram, donde, en cambio, su ex no ha parado de colgar imágenes y vídeos con indirectas bastante directas hacia la catalana. Como también lo han sido las últimas canciones de Rauw Alejandro, especialmente ‘Hayami Hana’, en cuya letra el intérprete aborda de lleno su ruptura con la artista dejando claro que volvería con ella sin pensárselo ni un segundo.