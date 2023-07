Qué es la melatonina y qué suplementos te ayudan a conciliar más y mejor el sueño

Si estás demasiado estresada y no consigues centrarte ni conciliar el sueño, existe un producto que se llama Electra, específico para ello, y todo un top de ventas que no para de agotarse de la marca Superlativa Botanicals, fundada por Teresa Pueyo. Formulada con plantas adaptógenas (ashwagandha sensoril, con 11 estudios clínicos), bacopa, bayas de goji y bayas de schisandra y vitaminas del grupo B para dar soporte al sistema nervioso (B3 y B5), entre sus beneficios se encuentra que reduce los niveles de cortisol (hormona del estrés), apacigua la mente, reduce la irritabilidad, nos ayuda a no sentir tanta ansiedad por la comida y aumenta la memoria, la concentración y el rendimiento físico e intelectual, entre otros.